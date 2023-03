La foto artística de Marcelo Tinelli en Mendoza: tatuajes al sol y viñedos

Marcelo Tinelli viajó a Mendoza, a su bodega, que queda en Agrelo, Luján de Cuyo, con la intención de vivenciar de cerca la vendimia, instancia en la que se cosecha para luego producir el vino.

Es importante destacar que el conductor de TV comparte esta pasión por la vitivinicultura junto a su amigo Hernán De Laurente, con quien se instaló durante varios días en su segunda casa.

Marce se sacó la remera y posó de espaldas, luciendo la parte superior de su cuerpo totalmente tatuada, entre los espectaculares viñedos, imagen que casi supera los 40 mil likes. G-plus

MOMI GIARDINA HABLÓ SOBRE SU SUPUESTO ROMANCE CON MARCELO TINELLI

“(A Marcelo) lo conozco hace más de 20 años, soy amiga de sus hijas, y me llevo súper bien. Tenemos relación con sus hijas, ida y vuelta en Instagram: ‘me gusta Marce’ y listo”, dijo Momi frente a Diego Bouvet, que hizo una aclaración para la edición.

“El ‘Me gusta, Marce’ es del ‘like’, ¿eh? Cortame”, pidió Giardina. Sobre si su amistad podría transformarse en “algo más”, Momi aclaró: “Puede suceder, pero por el momento no, así que si tenés alguien para presentarme, bienvenido sea”, explicó.

Sin embargo, la morocha no cerró completamente la puerta a cualquier cambio de estatus en su relación con Marcelo. “Obvio que nunca se descarta nada, pero no sería el caso. No es por ahí, te estás confundiendo, papi”, observó.