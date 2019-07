A pocos días de la muerte de Isabel Sarli, distintas figuras del espectáculo argentino la recuerdan y una de ellas fue Florencia de la Ve, que en un móvil con Los Ángeles de la mañana contó el noble gesto que tuvo la Coca cuando al principio de su carrera cuando una demanda de una mujer llamada Florencia de la Vega impidió que puede usar ese nombre artísticamente.

“Cuando yo debuté en Carlos Paz, mi primera temporada, me tocó trabajar con la Coca Sarli y Panam, que todavía era vedette. En ese momento yo era todavía Florencia de la Ve”, rememoró la conductora de Flor de tarde (Ciudad Magazine, lunes a viernes 13 hs) sobre sus comienzos en el teatro.

"Yo estaba muy triste, muy angustiada y la Coca me había visto así. Entonces me llamó a su camarín y me dijo ‘mirá Florencia, yo te quiero dar mi apellido, vos te podés llamar Sarli porque para mí sería un honor que lleves mi apellido’. Esa era la Coca Sarli". G-plus

“Esta mujer decía que ‘no estaba bien que un travesti lleve su nombre’, eso era lo que decía. Llegó la orden judicial y tuvieron que tapar mi nombre de la marquesina del teatro. Un escándalo”, recordó, antes de destacar el valioso gesto que tuvo la icónica figura. “Yo era muy chica y en ese momento no tenía ni para pagar abogados. Era todo un montón. Yo estaba muy triste, muy angustiada y la Coca me había visto así. Entonces me llamó a su camarín y me dijo ‘mirá Florencia, yo te quiero dar mi apellido, vos te podés llamar Sarli porque para mí sería un honor que lleves mi apellido’. Esa era la Coca Sarli”, relató, a corazón abierto.

“Podría haberle usado su apellido tranquilamente, pero en ese momento mi identidad era muy importante para forjarme”, aseveró, sobre su decisión finalmente de llamarse Florencia de la Ve.

El emotivo recuerdo de Flor de la Ve a Isabel Sarli.