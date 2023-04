Floppy Tesouro rompió el silencio sobre los rumores de romance con un hombre de la industria marroquinera

Floppy Tesouro habló en exclusiva con Ciudad de los rumores de romance con un hombre de la industria de la marroquinería y dejó en claro cuál es su situación sentimental.

La modelo, quien cumplió años hace una semana y lo celebró con sus más allegados, aseguró a este portal: “Me acabo de enterar que están diciendo en los medios que estoy en pareja, no es así, estoy sola”.

“Si con cada amigo que me saco una foto me van a involucra estamos al horno jaja. Si tuviera algo que esconder no me voy a sacar una foto y subirla”, agregó Floppy por la foto Francisco Berlín.

Al final, Floppy reiteró que no está saliendo con nadie y que tampoco ocultaría un romance: “Entiendo que soy pública y que se saquen conclusiones pero no es así”.

ASEGURAN QUE FLOPPY TESOURO ESTÁ VIVIENDO UN NUEVO ROMANCE

En Socios del Espectáculo revelaron este miércoles que Floppy Tesouro estaría viviendo un nuevo romance: “El muchacho se llama Francisco y es marroquinero”.

“Estamos en condiciones de afirmar que la que está de novia y lo mostró en su fiesta de cumpleaños donde estaba el ex es Floppy Tesouro”, dijeron en el programa matutino.