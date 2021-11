Flavio Azzaro criticó a Pampita por entrometerse en su pelea con García Moritán: "Quedaría feo que mi novia salga a defenderme"

Las repercusiones del tenso cruce que ocurrió el lunes entre Flavio Azzaro y Roberto García Moritán en Polémica en el bar llevó a que la mismísima Pampita saliera a manifestarse sobre la actitud del panelista, al que calificó de “irrespetuoso”.

Este martes, en el ciclo de América, Flavio Azzaro le devolvió las críticas a Pampita al asegurar que “ella trabaja en un programa que es un quilombo. Vive del debate, y está todo bien”.

“Dice ‘mi marido hace dos décadas que está en la gastronomía’. Bueno, que vaya a hablar en Utilísima. Igual está bien, a él le sirvió y a mí también porque hablaron todo el día de él, sino no hablaban nunca más”, agregó Azzaro.

Marcela Tauro le señaló a su compañero que el flamante legislador sale a diario en los portales de noticias y él reaccionó. “El marido de… García Moritán sale en los portales todos los días porque es el marido de Pampita”, acotó.

FLAVIO AZZARO REACCIONÓ ANTE LAS CRÍTICAS DE PAMPITA POR SU AGRESIÓN VERBAL A GARCÍA MORITÁN

“Generalmente, lo que pasa entre dos personas tiene que quedar ahí, o sea es como que mi novia salga a defenderme a mí, queda medio feo. Nada más”, agregó Flavio Azzaro, y opinó sobre el posteo que hizo Papita con un recorte de revista con la opinión de una de sus ex. “Eso fue hace mucho, estaba soltero y como no había queso, rallaba otra cosa”, concluyó.

Este martes, Pampita opinó a la salida de la grabación de su programa sobre la actitud de Flavio Azzaro: “No me sorprendió lo que pasó porque es un estilo muy personal que tiene ese panelista”, dijo la modelo.

“Vi el cruce, y a mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa tiene que haber cierto respeto con el invitado. Me pareció, más allá de los comentarios de él, que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Robert”, agregó, criticando también a Mariano Iúdica por no imponer el orden en la discusión.