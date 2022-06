Filtran chats entre Sabrina Carballo y Locho Loccisano tras El hotel de los famosos: "Hace semanas nos agreden"

Tras la filtración del chat entre Emily Lucius y Locho Loccisano por la cancelación que sufre la influencer en las redes sociales a raíz de las bromas de mal gusto y el supuesto maltrato al joven en El hotel de los famosos, apareció un intercambio con Sabrina Carballo.

En LAM, Ángel de Brito mostró los mensajes que se enviaron la actriz y el notero en WhatsApp mientras esperan a estar habilitados para hablar públicamente. Ocurre el que certamen se terminó de grabar hace semanas, pero los participantes están aislados hasta su eliminación.

De esta manera, Sabrina le reprochó a Locho que sus seguidores están amenazando a todo su círculo íntimo, y le exige que hable con ellos, algo a lo qué el accedió, aunque puso el cumplimiento de su contrato como condición.

LOS CHATS QUE INTERCAMBIARON SABRINA CARBALLO Y LOCHO LOCCISANO TRAS EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Hola Lucas, soy Sabrina. Mirá, ayer no te dije nada por respeto a mis compañeros, porque era su momento, pero quiero que sepas que lo que yo estoy viviendo es muy desagradable, no solo yo, sino mi familia, mis amigos y actores con los cuales trabajé. Hace semanas que estamos siendo amenazados y agredidos”, escribió Sabrina.

“Hola Sabri. Lo sé. Hablé con Emily hoy y ayer. Mirá, yo subí un comunicado. Voy a subir otro más y mi hermana habló con todos los fandom para que paren. Por lo pronto, tranquila porque esto, cuando yo pueda ir a los programas, se va a calmar”, le contestó Locho.

“Más allá del programa, me pone triste por lo que están pasando. Todo fue en un contexto de excluidos. Pero tranqui, aguanten unos días que cuando yo salga voy a hablar bien, voy a calmar las aguas. Y como persona te digo que cualquier cosa que necesites cuentes conmigo, de frenar a alguien de los fandom. Decime quién te escribe así les escribo yo. Contá con eso”, ofreció el ex Combate.

“Mirá, sabés que no entiendo nada de redes. O sea que no sé ni qué es un fandom. Lo único que sé es que me están acusando de cosas que yo jamás hice ni haría nadie. Esto es una locura total. Jamás te hice ni te dije nada para faltarte el respeto. De hecho, siempre hablamos todo. ¿Te parece que me merezco todo esto?”, le reprochó Sabrina Carballo a Locho.

“No, Sabri. No creo que lo merezcas, por eso te juro que estoy haciendo todo lo posible a diario para que afloje. Porque más allá del programa, son todas buenas personas que quiero que estén bien. Bancá unos días, ya estoy trabajando a diario en que todo se calme”, fue la respuesta final del ex secretario de La ruleta de tus sueños.