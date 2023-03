Fernando Carrillo eliminó a Flor Moyano de El hotel de los famosos y apuntó a sus rivales: "¡Cobardes!"

Este lunes se produjo el esperado Duelo de la H de El hotel de los famosos 2 entre Fernando Carrillo y Flor Moyano, que llegó a esta instancia tras quedar relegada en las pruebas físicas de la semana pasada.

Carrillo, por otra parte, llegó a “la H” por las nominaciones de sus compañeros, especialmente de Sebastián Cobelli, Martín Coggi y Emiliano Rella, apodados por el actor como “El eje”, en referencia a las potencias agresoras de la Segunda Guerra Mundial.

De esta manera, “El rey”, como se autodenomina Carrillo con corona y todo, volvió a pararse delante del Chino Leunis y Pampita, y tuvo palabras muy amables con Flor. “Estoy en la H con una princesa a la que doblo en edad”, dijo, en referencia a los 52 años que ostenta contra los 26 de la influencer.

FERNANDO CARRILLO DERROTÓ A FLOR MOYANO EN EL DESAFÍO DE LA H DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Por su parte, Moyano relató en off cómo sentía que su personalidad se había transformado por el destrato de sus compañeros, y prometió que, de triunfar, la que saldría de la H sería “una Flor distinta a la que entró”.

Sin embargo, el entrenamiento al que se sometió Flor no fue suficiente ya que Carrillo, que ostenta un formidable estado físico la superó y ganó por quinta vez consecutiva (la cuarta por abandono de Rocío Marengo), antes de lanzar un desafío a los integrantes de “El eje”.

Tras escuchar que Flor “sintió que le soltaron la mano y le dolió un montón”, Carrillo no pudo ocultar su indignación. “Niños de Argentina, no sean miedosos ni sean gallinitas. Ustedes no pongan nunca a una mujer a pelear con un hombre, así la mujer le pueda ganar, porque eso es lo correcto”, dijo.

“Estoy feliz. Sigo aquí, Chino. Sé que a veces soy un poco intenso, pero aquí hay que jugar a la defensa, porque hay pocos hombres”, dijo, señalando a sus aliados en la tribuna. “Hay dos hombres y cuatro cobardes”, asentó frente a la cámara.

“Ellos quieren eliminar al Rey desde el día uno, pero ninguno tiene la valentía de montarse aquí en la H con El rey. Mandan siempre a las mujeres a eliminar al Rey. ¡Cobardes!”, dijo Fernando Carrillo en un corte de edición.