Fede Bal rompió el silencio tras su explosiva separación de Sofía Aldrey

Fede Bal rompió el silencio tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey, quien terminó sus tres años de noviazgo luego de descubrir las numerosas infidelidades del actor, con mujeres anónimas y del ambiente artístico.

"Es un momento muy especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que le tengo que pedir disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado y lo hago públicamente", dijo Bal.

En el ojo de la crítica, Fede Bal hizo un mea culpa sobre su irrespetuosa conducta como pareja de Sofía: "Es un momento en el que yo tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito laburar de mi forma de ser y en mi personalidad".

"Pero se están diciendo muchas cosas, que sí son ciertas, y hay otras que son mentira. Están tocando cosas con mucha frivolidad. Eso me da tristeza".

CINTHIA FERNÁNDEZ DESTROZÓ A FEDE BAL POR SUS INFIDELIDADES A SOFÍA ALDREY

Mirando a cámara, Cinthia Fernández destrozó a Fede Bal tras su explosiva separación de Sofía Aldrey, joven marplatense con la que estuvo tres años de novio y engañó en reiteradas ocasiones.

"El que las hace, las paga. Porque esa piba estuvo en la enfermedad. Esa piba estuvo cuando se rompió el brazo. Esa piba estuvo en los peores momentos, que es cuando se ven los pingos", dijo la panelista de Nosotros a la Mañana, destacando a Sofía Aldrey como novia y persona.

Furiosa con Bal, Cinthia continuó sin filtros: "No se hace eso con la gente. Este chico la debe tener plastificada. No se puede entender la falta de respeto a una mujer que estuvo al pie del cañón".

"Y ella no quiere fama. No necesita nada. Es millonaria. No necesita fama ni plata. Y a una piba bien la lastimás. Es una falta de respeto", finalizó Cinthia Fernández.