Fede Bal palpitó su primera nominación en los Martín Fierro 2023 y reveló su estado sentimental

Por primera vez Federico Bal está nominado a los Premios Martín Fierro 2023. En la alfombra roja de la entrega, exultante por el reconocimiento que recibió como Revelación por su trabajo en Resto del mundo, charló con Ciudad del momento que vive.

“Estoy emocionado. Como revelación es importante. Me parece genial. Está hace 20 años aire y me parece que es un homenaje para los que hacemos. Pasaron una cantidad de conductores haciéndolo y cada uno dejó su forma de hacer tele, que es muy linda”, aseguró, en exclusiva.

“Es muy lindo que eltrece te permita mostrar una forma de viajar. La gente lo aprueba y lo ve. Encima que a Aptra le cope mi laburo es… ¡ya está! ¡Denme un abrazo! Con una copita de vino, ya estoy”, destacó, sobre el ciclo de viajes y la distinción.

Foto: Movilpress

FEDE BAL CONTÓ EN LOS MARTÍN FIERRO 2023 SI ESTÁ DE NOVIO Y LUCIÓ SU SÚPER LOOK

“No siento que soy un conductor. Soy un chabón viajando y eso a la gente le gusta”, se sinceró, sobre su rol mientras destacaba el look que llevó, de anteojos negros y camisa animal print.

“Trato de ir a una casa de ropa que me gusta y les pido que hagan lo que quieran. Me entrego. Esto es de AY Not Dead y me parece que está bueno lo que hicieron. El look sale un poco de lo que yo venía vistiendo que es más chupín, ahora se usa más abierto, más holgada”, contó.

Para el final, luego de todo lo que siempre da que hablar su vida sentimental, contó si está enamorado. “En el amor estoy súper bien. Soltero y así pienso estar”, concluyó, sonriente.

Entrevista: Guillermina Jakimowicz y Victoria Fridman