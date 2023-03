Fede Bal explicó su relación con Estefi Berardi tras el rumor de affaire: "Tengo la mejor onda"

La escandalosa separación de Federico Bal de Sofía Aldrey tuvo a Estefanía Berardi involucrada como supuesta tercera en discordia, y el conductor de Resto del Mundo aclaró la confusión antes de su regreso a la televisión a partir de este domingo a las 23 por eltrece.

"No puedo decir mucho más porque me parece que ya se dijo todo. No hay que negar ni desmentir", arrancó en una nota con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Entonces, en diálogo con el programa de Carmen Barbieri, su mamá, continuó: "A Estefi solo la conozco de trabajo, es una mujer que trabaja con mi madre y tengo un buen vínculo. Siempre tuve un buen vínculo con ella del medio".

Además, Fede había comentado: "Yo con Estefi tengo la mejor onda y ya hablamos. Cómo no voy a hablar después de todo lo que se dijo. Está todo bien".

"No tengo nada que aclarar, me parece. Es una mujer que conozco del medio, trabaja con mi madre, vino un fin de semana (en el verano a mi casa de Carlos Paz) junto con Pampito. Estaba mi vieja. Estaban todos en casa", clausuró Fede Bal la polémica con Estefi Berardi.

LA CHICANA DE CARMEN BARBIERI A ESTEFY BERARDI POR EL RUMOR DE AFFAIRE CON FEDE BAL

Por otra parte, Carmen Barbieri chicaneó a fondo a Estefanía Berardi por el rumor de affaire con Federico Bal que explotó luego de que Sofía Aldrey filtrara los chats de su expareja.

Carmen: -En diez años, ¿te acostaste con él?

Estefi: -Salimos de joda, sí.

Carmen: -¿Quiere decir que no tuvieron sexo?

Estefi: -No…