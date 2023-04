Fátima Flórez reveló los motivos de su separación, en medio de escandalosas versiones: "Pasan cosas; hubo un desgaste"

Incómoda y sin ánimo para hablar de su separación de Norberto Marcos, tras 22 años en pareja, Fátima Flórez confirmó el impasse, en nota con Socios del Espectáculo, y enfrentó las escandalosas versiones que la habrían llevado a la ruptura.

Nancy Duré contó que la capocómica e imitadora sospecha que su marido le fue infiel con una bailarina, compañera de trabajo. En ese marco de análisis, en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieron alusión a una supuesta discusión y a diferencias económicas.

LOS MOTIVOS DEL IMPASSE DE FÁTIMA FLÓREZ Y NORBERTO MARCOS

Notero: -¿Están separados con Norberto?

Fátima Flórez: -No tengo nada para decirte. No me gusta.

"EN LAS PAREJAS PASAN COSAS, PUEDE HABER UN IMPASSE. ES COMO CUALQUIER PAREJA DEL MUNDO QUE SE PUEDE DESGASTAR Y DESPUÉS RECOMPONER". G-plus

Notero: -¿Están separados? Porque se hablan de muchas cosas, de que no sabes lo que tenés en las cuentas (bancarias)…

Fátima: -No, por favor. Nada que ver, no quiero que se diga nada... Estamos en un impasse, pero estamos muy bien.

Notero: -¿Este impasse es en buenos términos? Porque muchos escucharon discusiones entre ustedes…

Fátima: -Es en excelentes términos. En muy bueno término. Nos queremos.

Notero: -¿Van a seguir trabajando juntos?

Fátima: -Sí, sí. Pero la verdad, no quiero hablar de mi vida privada. En las parejas pasan cosas, puede haber un impasse. No quiere decir que nos llevemos mal. Es como cualquier pareja del mundo que se puede desgastar y después recomponer. Dios solo lo sabe. Los dos estamos muy bien y no nos van a escuchar nunca hablar mal del otro, porque no es así.