Hablar de Zoé es hablar de uno de los capítulos más importantes en la historia del rock latinoamericano.

Dueños de un sonido inconfundible y una carrera que ha marcado a distintas generaciones, el quinteto vuelve a sorprender con “Campo De Fuerza”, su nuevo y emocionante single, con el que arrancan las actividades rumbo a su histórica presentación en el Estadio GNP, antes conocido como Foro Sol, donde ostenta un récord sin precedentes: cinco fechas sold out consecutivas, todo un hito para la música nacional.

Foto: gentileza de prensa.

Luego de cuatro años sin nueva música de Zoé, la espera ha valido la pena: “Campo De Fuerza” es una canción que logra capturar la esencia del grupo, que demuestra su maestría en la construcción de melodías hipnóticas, atmósferas instrumentales y letras que hacen vibrar nuestras emociones más profundas.

Respecto al proceso creativo de “Campo De Fuerza”, Rodrigo Guardiola (baterista de la banda) nos cuenta: “Teníamos varios años de no volver al estudio y componer juntos, lo cual fue toda una aventura, pues a pesar de nuestro camino juntos, nunca sabes cómo va a resultar. Sin embargo, en cuanto empezamos a tocar, todo fluyó: fue un proceso que nos emocionó muchísimo”.

Y concluye: “Esperamos que con ‘Campo De Fuerza’, la gente encuentre la misma inspiración y magia que llegó a nosotros”.

Y es que a lo largo de 25 años, Zoé ha llevado su música a los escenarios más importantes de América y Europa, ganado múltiples premios Grammy y colocarse como referente del rock latinoamericano, demostrando una gran capacidad para reinventarse sin perder autenticidad, cualidad que sus cientos de miles de fans no sólo agradecen, sino que abrazan como una filosofía de vida.

“Ponerte los audífonos es entrar a un campo de fuerza. La música te envuelve, protege y te hace indestructible”, dijo Leon Larregui.

Dado todo lo anterior, “Campo De Fuerza” reafirma el papel de Zoé como líder y punto de referencia en la industria musical, además de preparar el terreno para un año que quedará marcado en su trayectoria, que celebran con la histórica cita en el Estadio GNP, en una serie de conciertos que promete ser un parteaguas en el rock y música nacional.

