Explosiva teoría de Rial sobre la separación de Nico Cabré y Laurita Fernández: "A las mujeres las deja dando vueltas como un trompo"

A fines de marzo, la relación de pareja de Laurita Fernández y Nicolás Cabré llegó a su final, luego de tres años de amor y una firme apuesta a la convivencia.

Cada uno por su lado, Jorge Rial se hizo eco de la ruptura y la analizó sin filtro en TV Nostra, junto a Diego Ramos, quien conoce más de cerca al actor.

"Cuando ellos empezaron a salir, lo digo en pasado, porque hay que informar que se separó Cabré de Laurita, yo dije una vez en Intrusos que era más peligroso que el Cabré 19 que el covid, porque te agarra y…", comenzó diciendo el conductor, dándole la palabra a su panelista.

"Además de ser un gran actor, Cabré es un gran seductor. Ellos arrancaron a salir cuando trabajaban en Sugar", sostuvo Diego.

Ahondando en la personalidad de Nico, Jorge le preguntó a Ramos: "Ahora, ¿qué tiene él?". Y el actor se explayó: "Todo lo que uno puede pensar, que no es simpático, es todo lo contrario en la vida. Es una persona más introspectiva, más tímida, que no quiere vender su vida a las cámaras, pero es muy entrador. Es muy gracioso y a las mujeres les gusta mucho".

Siguiendo la línea de Diego, pero más picante, Rial acotó: "Salió con las minas más lindas del país. Pero no es más el de los 20 años, ya no se cocina en un hervor". Y agregó: "Lo que me interesa saber es si Laurita salió indemne, porque ¡cómo las deja Cabré a las mujeres! No a todas, pero las deja dando vueltas como un trompo. Él nos tiene acostumbrados a esto, no es sorprendente".

Antes de cerrar su filoso análisis sobre la ruptura, Jorge Rial disparó sin dudar contra Cabré, con quien arrastra diferencias hace años: "Él tiene algo, yo le caigo mal y él a mí también, es una cuestión de piel. Él tiene un trato hacia la prensa bastante despectivo, de mierda. Pero Cabré logra cambiar a la pareja que tiene al lado, que siempre eran buena onda con la prensa y después se ojetean con la prensa. ¡Siempre logra eso! ¡Es increíble!".