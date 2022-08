Explosiva información sobre las vacaciones de Camila Homs con su novio: "Los vieron aburridos a más no poder"

A dos meses de oficializarse públicamente su noviazgo de Camila Homs y Charly Benvenuto, Estefi Berardi dio detalles de las "frías" primeras vacaciones de la pareja en España, con datos de primera mano.

"Ayer les mostré las fotos de Cami Homs con su nuevo novio en Madrid. Cuando vi las fotos dije 'me gustaría charlar con alguien que los haya visto ahí en Madrid'. Y llegué a una persona que los atendió", comenzó diciendo la panelista en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), mientras las imágenes estaban en pantalla.

Luego, Estefi reveló lo que le contó la persona que atendió a Cami y a Charly en algunas ocasiones de su estadía: "Esta persona me dijo: 'Sinceramente, los vi aburridos a más no poder. Ni hablaban. En la comida ella estaba todo el tiempo con el teléfono. No había miradas, ni besos, ni abrazos, ni nada'".

Concordando con la versión recibida, Berardi apuntó: "Vieron que en las fotos no hay demostraciones de cariño. Las fotos me dieron como que estaban embolados. Y esta fuente me dijo que no los vio muy apasionados. Si esto no te sale al principio de la relación... A mí me resultó raro".

Y sentenció: "Los que los vieron dijeron que la relación era como muy fría".

EL VATICINIO DE ESTEFI BERARDI SOBRE EL FUTURO AMOROSO DE CAMI HOMS

Siguiendo de cerca la historia de amor de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, Estefi Berardi puso bajo la lupa del espectáculo la versión de crisis en la pareja y lanzó un explosivo vaticinio, en el que involucró a Camila Homs.

"Parace que entre Tini y Rodri no está todo súper bien como creemos de afuera", dijo la panelista de Mañanísima.

"Tienen mundos muy distintos. Tini es más chica. No está pensando en tener hijos o en formar una familia. Tiene un carrerón", continuó Berardi.

"A Tini le cuesta un poco congeniar los dos mundos. Él viene con niñitos... Yo creo que Camila y Rodrigo van a terminar volviendo, en algún momento", concluyó Estefi, contundente.