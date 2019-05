Este martes habrá numerosas manifestaciones en todo el país para acompañar el relanzamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), motorizadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, será la octava vez que el proyecto de ley ingresará al Congreso, y una vez más contó con la activa militancia del Colectivo de Actrices Argentinas a través de un video difundido en redes sociales.

En este contexto, el martes Nicole Neumann (38) insistió en su postura en contra del aborto en una nota para Los Ángeles de la Mañana: “Para mí no es una moda, estamos hablando de vidas. Aparte, no me parece que se hagan festivales. ¿Festejando qué? ¿Que silenciosamente estamos pidiendo que se asesinen personitas que no tienen decisión? No entiendo, me parece todo un cachivache”.

En ese momento, Yanina Latorre (50) lanzó un exabrupto contra Nicole, sin pensar que el micrófono estaba abierto: “¡Ay, qué pelot… que es!”. La modelo no tenía puesto aún el audífono, por lo que no escuchó el insulto.

Minutos después y sin hacer referencia al respecto, Ángel de Brito cruzó a Nicole Neumann con Yanina Latorre, quien tuvo la oportunidad de plantearle sus diferencias con respeto a la modelo en un picante debate.