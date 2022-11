El exabrupto de Sabrina Carballo sobre su conflicto con Jesica Cirio: "Prefiero que me mande a cag... en la cara"

En junio, Jesica Cirio anunció a través de su abogado, Fernando Burlando, que le iniciaría acciones legales a Sabrina Carballo a raíz de unas polémicas declaraciones que la ex El hotel de los famosos realizó en un vivo de Instagram respecto a la vida privada de la conductora.

La demanda finalmente no se presentó ante la Justicia y en una entrevista con Mitre Live, dio “gracias a Dios” de que el tema se cerró. “No importa si la nombré o no a ella, estoy completamente arrepentida, no estuve bien como me referí así a una mujer”, dijo.

“No me debería haber referido nunca a nadie así, me había tomado un vinito con mi amiga y era de madrugada. Mostraron solo una parte del video y fue una cosa vieja en confianza con amigos”, le contó a Juan Etchegoyen, sobre el video que vializaron en LAM.

SABRINA CARBALLO REVELÓ QUE NO FUE DEMANDADA POR JESICA CIRIO

“Yo no estuve correcta y me siento una entupida cuando lo veo. Me da vergüenza ajena ver eso, me parece una falta de respeto y yo no hablo así, involucraron a una persona que no conozco, si me la he cruzado, me parece buena persona y una laburante”, agregó Sabrina.

Sabrina reconoció además que “siempre le hablaron bien de Cirio” y que se quiso “poner en contacto con ella para pedirle disculpas humanamente”. “Le quería pedir disculpas más allá de los abogados”, dijo Carballo antes de aclarar por qué dijo lo que dijo.

“Le dije a mi amiga que quería pasar revista haciéndome la picante. Una tarada. Me quise hacer la picante y graciosa, alguna vez espero que Dios me dé la oportunidad de cruzármela. Mis amigos me decían que era peor escribirle o llamarla, se debe haber re molestado ella”, especuló.

“Al final decidí no mandarle nada. Tengo su teléfono y gente en común, pero en su momento me dijeron que no haga nada porque todo puede ser peor. Decían los periodistas que yo había filtrado audios, (…) todo se puede manipular. Era preferible no mandar un mensaje, y yo no la conozco a ella, no sé cómo lo podía tomar. Prefiero que me mande a cagar en la cara y me la tengo que bancar”, cerró.