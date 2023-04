Los ex Gran Hermano visitaron MasterChef y Alfa se puso picante con Romina: "Fue bueno ganarle otra vez"

Como ocurrió el lunes pasado con Mauro Icardi, la producción de MasterChef convocó a los ex Gran Hermano 2022 para matizar una gala post eliminación en la que cada uno de ellos hizo equipo con uno de los aspirantes a cocinero, y Alfa se volvió a lucir frente a las hornallas.

En el inicio del programa, el jurado les pidió a los aspirantes que elijan entre una caja “fácil” y otra “difícil”, aunque luego se mostraron dispuestos a permitir que unos “asistentes” los ayuden, y ahí entraron en juego Alfa. Marcos, Daniela, Julieta, Nacho, Romina y Thiago.

Rodolfo cocinó entonces con Julieta, Thiago con Antonio, Estefanía con Nacho, Alfa con Juan Ignacio, Rodrigo con Daniela, Romina con Silvana y Marcos con Delfina, aunque los aspirantes eran los que hacían el trabajo duro.

Más sobre este tema Romina Uhrig tuvo una noche de tragos con Alfa, faltó a la TV y se armó escándalo: "Está descompuesta" Alfa le propuso casamiento a Romina, a días de la gran final de Gran Hermano: "Acepto"

ALFA, MUY PICANTE CON ROMINA EN LA COMPETENCIA DE GRAN HERMANO EN MASTERCHEF

Alfa y Juan Ignacio Feibelmann tuvieron 60 minutos para cocinar un plato con pato, ya que el joven había elegido hacer el “plato difícil”. El participante se quejó en numerosas ocasiones de lo mucho que hablaba Alfa y, sobre todo, las ganas que tenía de tomar el control de la situación.

Wanda Nara hizo formar a los ex Gran Hermano para despedirlos y Alfa no pudo con su genio. "La experiencia fue excelente, también ganarle de nuevo a Romina, porque nuestro plato es excelente", dijo Alfa, no porque hubiera ganado la competencia, que lo hizo Estefanía, sino porque bromeaba sobre la competencia de pizzas que se hizo en la casa y que lo tuvo como ganador.

El dúo presentó un magret de pato con reducción de salsa de soja, masala y jugo de naranja que no terminó de convencer por completo al jurado. Silvana, compitió también con un magret de pato con ensalada de berros que despertó un elogio de Donato, quien opinó que su salsa era la mejor de la noche.