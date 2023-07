Eugenia Tobal reveló si volvió a ver a Nicolás Cabré a 12 años y medio de su dolorosa separación

A 12 años y medio de su dolorosa separación de Nicolás Cabré, Eugenia Tobal transita por una feliz vida familiar junto a Francisco García Ibar y a su hija, Ema.

Sin embargo, las consultas sobre el divorcio con el actor, de quien estuvo embarazada en 2011 y la gestación se interrumpió, siguen siendo de interés mediático.

"Son cosas que le pasan a muchísimas mujeres, pero a mí se me expuso de una manera muy tremenda, porque yo me guardé y, sin embargo, no hubo mucha piedad. Después sí", dijo la actriz en Socios del Espectáculo.

Ante las recurrentes preguntas sobre esa triste etapa de su vida, Tobal expresó: "Pasaron 13 años y todavía parece que eso fue lo único que marca mi vida. Después pasaron tantas cosas".

EUGENIA TOBAL Y NICOLÁS CABRÉ NO VOLVIERON A VERSE

Mariana Brey: -13 años después, ¿pudiste sanar eso?

Eugenia Tobal: -Sí, lo sané al año, a los dos años. Ya pasó. Después tuve otros novios. Otra vida.

"No lo vi nunca más... La mejor manera de sanar es perdonarse. Uno primero. Y cero rencor". G-plus

Brey: -¿Con Nico no te volviste a encontrar nunca?

Tobal: -No, nunca más.

Brey: -¿Ni de casualidad?

Tobal: -No.

Brey: -¿Ni tampoco ameritaba una charla posterior?

Tobal: -No, ya está. Son cosas que les pasan a todos. La mejor manera de sanar es perdonarse. Uno primero. Y cero rencor. Soltar.