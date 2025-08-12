El próximo domingo 17 de agosto a las 20 horas, el público ricotero tendrá una cita imperdible: “Una Obra Redonda” vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con un show renovado de La Emulación del Infierno y sus Placeres.
La cita será en The Roxy, en una función especial con invitados sorpresa, apta para toda la familia a partir de los 7 años. Las entradas ya están disponibles a través de @allaccessargok.
Se trata de un homenaje multisensorial a la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con banda en vivo, más de 15 artistas en escena y materiales inéditos cedidos por el propio Rocambole.
A través de un relato cronológico, el espectáculo recorre el período entre 1976 y 2001, combinando música, teatro e imágenes históricas para ofrecer también una radiografía socio-política de la Argentina y de las inquietudes de las juventudes de esas décadas.
La propuesta promete que el público viva una montaña rusa de emociones: desde la nostalgia y el dolor hasta el goce y la comunión, en un viaje que no solo revive la historia de Los Redondos, sino también la de cada espectador.
El aval de Los Redondos
“Una Obra Redonda” cuenta con el reconocimiento de Indio Solari, Skay Beilinson y otros integrantes históricos de la banda.
Voces de los protagonistas
- Fernando Casas (guionista y actor): “Para este show tenemos escenas nuevas y un invitado sorpresa. Tenemos muchas expectativas en cómo vaya a recibir el público lo nuevo y algunas versiones de canciones”.
- Gerardo Anchava (productor general): “Será la primera de muchas giras. Más allá del gran esfuerzo, queremos disfrutarla. Será un gran desafío y una motivación trabajar junto a productores locales como Diego Sosa. Que la gente de San Luis y San Rafael se prepare para una experiencia ricotera única”.
- Leonardo Melis (productor artístico): “Queremos conmover. Desde la puesta en escena hasta el sonido, el relato y las imágenes: cuidamos cada detalle para que el público vuelva a sentir todo lo que vivió con Los Redondos”.
Próximas funciones
- Sábado 6 de septiembre – Comuna, San Luis
- Domingo 7 de septiembre – Excélsior, San Rafael (Mendoza)
- Sábado 13 de septiembre – Teatro UOM, La Matanza
Un 2025 de gira y reconocimientos
El homenaje arrancó el año con una explosiva función en Mar del Plata, que le valió una nominación a los premios Estrella de Mar.
Luego realizó la “Gira por el Conurbano Redondo”, con presentaciones en Quilmes, Hurlingham, Tigre, Laferrere, Tortuguitas y Lomas de Zamora, además de una tercera visita al Teatro de Flores.