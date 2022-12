Estefi Berardi se separó del político Mauricio Colello: "Yo tomé la decisión y terminamos bien"

Cuidadosa de su vida sentimental, Estefi Berardi sorprendió al comunicar sin rodeos su separación del político Mauricio Colello. La panelista de Mañanísima y LAM estuvo tres años en pareja con subsecretario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Más sobre este tema Estefi Berardi, íntima y sin filtro: "Soy la mejor panelista de Argentina"

"Me separé. Pero yo estoy rebien. Me separé hace poquito. Tomé la decisión hace un tiempo. No es de un día ara el otro. Es algo que se venía hablando", dijo Estefi en el programa que conduce Carmen Barbieri, sorprendiendo a la propia anfitriona con la noticia.

Acto seguido, Berardi aseguró que el fin del noviazgo con Mauricio Colello se dio armoniosamente y sin conflictos: "Terminamos bien. Fue la semana pasada".

ESTEFI BERARDI CONGELÓ ÓVULOS Y PIENSA EN LA MATERNIDAD

En agosto, Estefi Berardi compartió con el público de Mañanísima que congeló óvulos porque desea ser mamá en el futuro.

"El tratamiento que me estoy haciendo para congelar óvulos es muy intenso emocionalmente, por cualquier cosa me pongo a llorar", dijo la panelista.

"Hoy desde que me levanté siento que estoy por parir, pero es normal porque con las hormonas se hinchan los ovocitos", agregó Berardi, tras recurrir a la ciencia para preservar sus óvulos, para cuando desee ser mamá.