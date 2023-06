Estefi Berardi reveló el verdadero motivo de su abrupta renuncia a LAM

A poco más de un año de sumarse a LAM, Estefi Berardi renunció abruptamente al programa de Ángel de Brito y responsabilizó a Yanina Latorre.

La salida de la panelista estaba prevista para el 30 de junio. Sin embargo, los fuertes cruces con su colega precipitaron su partida.

A menos de 24 horas de concretarse su renuncia, Estefi reveló el verdadero motivo de su salida de LAM.

"Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre. Además, ella era agresiva". G-plus

"Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre", dijo la panelista en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Días atrás, Berardi había contado en sus redes que se iba del ciclo por un nuevo proyecto laboral y que su desvinculación era en son de paz.

"La verdad es que una decisión que venimos charlando desde hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió y siempre me trataron súper bien en la productora. Siempre me sentí súper cómoda", había dicho Estefi.

"Se vienen otros desafíos que no quiero detallar", agregó, con una sonrisa.

ESTEFI BERARDI EXPLICÓ POR QUÉ SE FUE DE LAM

Afuera de LAM, Estefi Berardi habló sin filtros de su renuncia y de la hostil relación laboral que tuvo con Yanina Latorre, a quien llevará a la Justicia.

"Yanina dijo que también le vas a hacer un juicio a LAM", le dijo Carmen Barbieri a Estefi.

Desafiante, la panelista respondió: "Ella puede decir cualquier cosa. Puede decir también que estoy tomando sol en bikini en mi casa, pero después hay que comprobarlo".

Acto seguido, tras los numerosos cruces con Latorre, Berardi agregó: "Para mí siempre fue un juego, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que agredía y que era violenta, que me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar".