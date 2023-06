Estefi Berardi reveló si trabajaría con Jorge Rial: su contundente respuesta

En medio de su renuncia a LAM para formar parte de Pasaplatos, a Estefanía Berardi le preguntaron si alguna vez trabajaría con Jorge Rial.

"Si te hace una propuesta Jorge Rial, ¿trabajarías con él?", le consultaron a la panelista a través de sus stories de Instagram. Y su respuesta, sorprendió a sus fans.

"Me la hizo (la propuesta), pero no podía hacer todo... Los canales te piden exclusividad y no se prestan la gente", explicó, contundente. ¿Se dará?

YANINA LATORRE FULMINÓ A ESTEFI BERARDI POR IRSE DEL ESTUDIO DE LAM

Yanina Latorre fulminó a Estefi Berardi por irse del estudio de LAM cuando trataron el tema de la demanda que la exangelita le hizo a su compañera y a Sofía Aldrey.

“Me da vergüenza, esto es un show patético y se escapó como una rata porque no puede dar la cara, es triste, pobrecita, busca prensa”, dijo Yanina al respecto.