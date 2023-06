Estefi Berardi habló sobre las posibilidades participar en el Bailando 2023 con Fede Bal

Estefi Berardi habló en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) sobre las posibilidades de participar en el Bailando 2023 junto a Fede Bal.

“A mí no me ofende que me relacionen con Fede, ese no es un problema para mí, lo me molestan las difamaciones, las agresiones y la violencia”, dijo la panelista.

“¿Puedo decir lo que me contaste los otros días en el auto?”, le preguntó entonces Pampito y luego agregó: “Que no tendrías problema en hacer el Bailando Fede Bal”.

“Sí, eso ya lo dije, pero Fede no quiere quilombo, no le copa, para mí no creo que quiera. Él igual podría pedir no hablar de sus exs, si Cami Homs lo hizo”, contestó Estefi.

ESTEFI BERARDI CONTÓ QUÉ LA LLEVÓ DECIDIR IRSE DE LAM

“¿Qué fue lo que a vos te molestó?”, le preguntó Pampito y Estefi Berardi respondió: “Las difamaciones de parte de Yanina”.

“¿Por eso te vas LAM y le inicias acciones legales a Yanina?”, insistió el periodista y ella dijo: “Sí. Con Ángel está todo bien, estoy re agradecida, él me ayudó, me aconsejó”.