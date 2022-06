Estefi Berardi dio una explosiva información sobre las infidelidades de Gerard Piqué a Shakira

Estefi Berardi lanzó en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) una explosiva información sobre las supuestas infidelidades de Gerard Piqué a Sharkira.

“Yo sé de otras cosas, previas, de antes, me ha llegado data de que él se estaba mandando algunas de hace años”, reveló la panelista en la emisión de Ciudad Magazine.

Por su parte, Pampito agregó: “Ella dice que lo corrió de la casa, lo echó, su relación no va para ningún lado; él anda de joda con los streamer que usan Twicht”.

Es que en las últimas horas, varios medios nacionales e internacionales hicieron referencia a fuertes rumores de separación entre la cantante y el futbolista.

EL TEMA QUE SHAKIRA LE HABRÍA DEDICADO A GERARD PIQUÉ EN MEDIO DE RUMORES DE SEPARACIÓN

Tras lanzar su nuevo tema junto a Rauw Alejandro, Shakira y Gerard Piqué enfrentan fuertes rumores de ruptura y Pampito contó en Mañanísima: “Dicen que se lo dedica a él”.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso”, dice en una parte de la canción con su voz.

En otro de los picantes párrafos entona: “No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien es show”.