Estefi Berardi destrozó a Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio: "Se cuelga de ella, quiere fama"

Estefi Berardi expresó su bronca sin filtros contra Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio, por subir una foto dándole un beso a un chico y luego borrarla.

Más sobre este tema Julieta Poggio vio la foto de su exnovio Lucca Bardelli besándose con un chico y reaccionó picante

La panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) también criticó el posterior descargo del exnovio de la participante de Gran Hermano 2022, ofendido por la reacción pública de Julieta.

Más sobre este tema Las pícaras respuestas de Julieta Poggio sobre su fin de semana con Marcos Ginocchio en Córdoba: "Estuvo hermoso"

ESTEFI BERARDI TILDÓ DE "BUSCA FAMA" AL EXNOVIO DE JULIETA POGGIO

"El exnovio de Juli Poggio subió una foto con un amigo, dándose un piquito. Puso Santi Galluzzi y corazoncitos", comenzó diciendo Berardi, indignada.

"Entonces, empezaron las especulaciones sobre si es su nuevo novio o si estaban jodiendo y son amigos”, continuó.

Investigando las publicaciones anteriores de Lucca y de su amigo, Estefi agregó: "Encontraron publicaciones anteriores en las que Lucca le pone 'te amo, hermano'".

"No sé qué tipo de relación tienen. Me da que pueden estar jodiendo para generar fama", apuntó la panelista.

ESTEFI BERARDI CRITICÓ EL DESCARGO QUE HIZO LUCCA BARDELLI

"Ahora él subió un video porque Julieta Poggio hizo referencia a la foto, dijo 'mejor no digo nada', y Lucca Bardelli salió a contestarle", dijo Estefi.

"Quiere fama, se está colgando de Juli Poggio. Y lo hace para provocar a la exnovia que lo dejó". G-plus

Letal con el ex de Poggio, retomó: "A mí no me interesa nada lo que hace Lucca Bardelli. Quiere fama, se está colgando de Juli Poggio. El pibe hace cosas para salir en los portales".

"Y lo hace para provocar a la exnovia que lo dejó. Supongo que él quiere ser famoso, sino no sube esta foto", deslizó la panelista.

"El descargo que hizo, re pesado. A mí me aburre. Y si subió la foto, que se banque la crítica. Tiene ganas de salir en los portales", concluyó Estefi Berardi, durísima con el exnovio de Julieta Poggio.