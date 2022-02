Estefi Berardi criticó la forma de expresarse de Santi Maratea: "No banco ese discurso que tiene"

Santi Maratea logró una verdadera hazaña en las redes sociales al recaudar 155 millones de pesos que serán destinados a equipar a los bomberos voluntarios de Corrientes en su denodada lucha contras los incendios que afectaron al diez por ciento de esa provincia.

En Mañanísima, Carmen Barbieri se reveló admiradora del influencer por su capacidad de generar solidaridad entre sus seguidores, aunque Estefi Berardi reveló, si bien banca a Maratea, le hace ruido “el discurso antisistema” del influencer.

"Se nota que tiene buenas intenciones, se valora un montón y tiene mucha credibilidad. Ahora, lo que se le critica, que yo entiendo porque no me parece la manera de expresarlo porque es un buen pibe, es el discurso antisistema", señaló la panelista ante Carmen y Pampito.

ESTEFI BERARDI CRITICÓ EL DISCURSO “ANTISISTEMA” DE SANTI MARATEA

“Para el estado, esa plata que juntó no es nada en comparación con la que gasta, porque se ocupa de un montón de cosas. No me parece que Santi Maratea reemplace al estado ni a los gobernantes. Él tiene un discurso bastante antisistema", lanzó, mientras Pampito le aseguraba que les dio “un cachetazo a los políticos".

"¿Vos sabés en que gastan el estado y el gobierno en el incendio de Corrientes? Si querés te lo leo, eh... Lo que pasa es que no lo están comunicando en Twitter. ¿Vos pensás que con esta plata que juntó Maratea el incendio se soluciona así nomás? Ayuda, pero no soluciona el ciento por ciento del problema", analizó Berardi.

"El estado gasta en un montón de otras cosas. A Santi Maratea se le agradece el gesto y lo que hace, por supuesto, pero el estado tiene que estar presente. No banco ese discurso que tiene. Por supuesto que no alcanza lo que hace el estado y hay que mejorar un montón de cosas, pasa que se hace y no se comunica”, agregó, ante la crítica de Barbieri y Sebastián Perelló.

“No es que Santi Maratea es el único que hace algo y ayuda. No, se le agradece pero no es todo. A mí me encanta lo que hace, no hay que criticarlo al pibe, pero no es el único que hace algo. El estado hace pero no lo cuenta”, señaló la panelista, antes de lanzar una frase bomba.

“¿De qué vive Santi Maratea? Lo que pagan las marcas en las redes no alcanza para vivir seis meses sin trabajar. Banco que cuente que después de las campañas solidarias haga una colecta para él. Entonces, él hace su negocio con lo solidario. No es Dios”, concluyó Estefi Berardi, que también ostenta un trabajo a través de ese medio.