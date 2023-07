La esposa de Rodolfo Barili se metió en la guerra entre Fernando y Tomás Dente: "Se comió el personaje"

Fernando Dente habló en una entrevista sobre por qué no tiene relación con su hermano, Tomás, a quien dijo que no lo invitaría a su programa, Noche al Dente. Al ver esto, Lara Piro, la esposa de Rodolfo Barili, reaccionó.

"Soy cuidadoso de no hablar porque somos dos. Está todo bien pero a veces no va la relación con tu hermano. No es fácil", dijo en Biri Biri.

"Ya desde mis 17, casi que más de la mitad de mi vida, tomamos caminos distintos. Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor por él. Tenemos una familia muy particular también. Sí siento que a veces es como rara la sensación cuando me hacen esta pregunta es tener que justificar por qué uno elige o no estar cerca de tal o cual persona por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos", continuó Fernando.

Al final le preguntaron si hay alguien a quién no llevaría a su programa, Fernando Dente contestó: "A mi hermano. No me hinchen las bolas porque me lo piden todo el tiempo. No va a pasar".