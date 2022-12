Enzo Fernández recibió a sus vecinos: Coco Fernández lo felicitó por el Mundial y le agradeció la carta a Messi

Fueron muchísimos los corazones que latieron fuerte en la final del Mundial de Qatar 2022 donde Argentina venció a Francia por penales. Y después de que la Selección Argentina fuera ovacionada por una multitud en su regreso al país, Coco Fernández compartió con sus seguidores un especial video junto al futbolista, Enzo Fernández.

“Y esta Selección por algo es como es. El crack @enzojfernandez tomándose el tiempo para saludar y estar con la gente”, comenzó diciendo el gerente de producción de eltrece y señales de Artear en su cuenta personal de Instagram, acompañando sus palabras con un video en el que se ve a Enzo firmándole una camiseta de Argentina.

“Gracias, Campeón. Como te dije: por escribir esa carta y por darnos esta alegría. ¡Enorme, Enzo!”, agregó, en referencia a las emotivas palabras que le hizo llegar a Enzo en su casa ubicada en un country de Zona Norte. “Y, de paso. Primero, antes que nada, un doble agradecimiento. Uno por el campeonato y otro por haberle escrito esa carta a Leo. El doble campeonato es tuyo”, expresó, emocionado.

El volante repitió el gesto del resto del equipo, capitaneados por Lionel Messi, quienes accedieron al pedido de saludos, autógrafos y videos de la gente que quisieron inmortalizar un recuerdo de los jugadores para siempre.

Fotos: Capturas de Instagram

LA CARTA DE ENZO FERNANDEZ A MESSI

Enzo Fernández le había escrito una emotiva carta a Lionel Messi en el año 2016 (cuando tenía tan sólo 15 años) y la publicó en su cuenta de Facebook para pedirle que no se vaya de la Selección Argentina tras perder la final de la Copa América en 2016.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos. Cómo te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el 1% de presión que tenés en tus hombros, que te levantas a la mañana y te mirás al espejo y sabes que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se ha impuesto que pueden exigírtelas.

Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan.

Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el 1% de lo que le exigimos a este muchacho que en verdad ni conocemos. Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corrés o cantás el himno.

Hacé lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y perdón”.

Foto: Captura de Facebook