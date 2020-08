Enigmático palito de Nicole Neumann ¿para Fabián Cubero y Mica Viciconte? al anunciar que tiene Covid: "Tengo dos fans de amor y odio"

Nicole Neumann confirmó este lunes en Nosotros a la mañana que tiene coronavirus y en medio de su relato lanzó un “palito” a pura ironía, que muchos asociaron a su eterno conflicto con Fabián Cubero y su actual novia, Mica Viciconte.

Al comienzo de su relato, la panelista hizo referencia a la noticia que trascendió el viernes sobre el diagnóstico positivo de su empleada doméstica y aseguró: “En el medio hubo muchos rumores. Tengo dos fans de esos amor y odio que van tirando cosas todo el tiempo. Así que es imposible poder preservar cosas de la intimidad de las niñas lamentablemente”, haciendo referencia a Indiana, Allegra y Sienna, sus hijas con Cubero.

Minutos más tarde, Agustina Kämpfer le repreguntó sobre su enigmática de sus “dos fans”: “Yo me quedé con el principio de la charla, cuando dijiste que tenés dos fans con un vínculo de amor odio. ¿Nos querés decir quiénes son?”.

Con una sonrisa pícara, Nicole respondió: “No, no, dejá, no demos entidades innecesarias. Pero son esos fans que te siguen todos los pasos. No pasa nada, no pasa nada”.

Y agregó: “Por suerte tengo mucha gente que me quiere, trabajo hace muchos años en este medio, conozco a mucha gente y por suerte me llega toda la información de todo, y quién dice cosas o qué dicen. Por eso lo digo tan certeramente. Pero era un detalle en el camino. Por eso quise salir a hablar yo para desmitificar cualquier mentira o chimichurri que se le mete a los cuentos”.

¿Será un nuevo dardo de Nicole Neumann para Fabián Cubero y Mica Viciconte?