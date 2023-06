"Ella tuvo intentos de suicidio": Nazarena Vélez habló de la delicada pelea de Morena Rial con Jorge

A menos de un mes y medio del delicado episodio cardíaco que Jorge Rial sufrió en Colombia, su hija Morena hizo explosivas declaraciones en su contra. Haciéndose eco de algunas de las tremendas confesiones de More, Nazarena Vélez opinó a fondo en LAM.

En medio de un profundo debate en el programa de Ángel de Brito, la primera en tomar la palabra fue Marixa Balli. "A mí me dijo (Morena) que lo de la internación era imperdonable porque la internó de la nada y que fue muy, muy, doloroso", dijo la panelista.

Acto seguido, Nazarena expresó: "Perdoname, no fue de la nada". Y lo argumentó: "Estoy bastante lejos de querer defenderlo a Jorge. Bastante lejos. Pero en esa época, Morena tuvo intentos de suicidio, que fueron tremendos".

"Y yo te lo digo como madre, ¿qué hacés si te pasa eso con un hijo? ¿Qué mierda hacés? Si no la internás, si no buscás una ayuda, ¿qué hacés? ¡Es una locura! Y lo cuento porque se supo y a mí me consta. A mí Morena me mandaba fotos", agregó Nazarena, dando su contundente punto de vista.

NAZARENA CUESTIONÓ A RIAL TRAS LA VERSIÓN DE QUE ECHÓ A SU HIJA POR UNA PAREJA

Días atrás, Morena Rial contó en LAM que la primera y gran pelea que tuvo con Jorge Rial fue por su mala relación con Agustina Kämpfer, cuando era pareja de su padre en 2015 y 2016.

"Me fui de casa a los 17 años por culpa de la Kämpfer. Mi papá me echó por culpa ella", expuso la hija del conductor. Y el lunes 5 de junio volvió a opinar picantísima del tema en A la tarde.

En ese contexto, Nazarena Vélez cuestionó el supuesto accionar de Jorge Rial con su hija: "Morena tiene mucho dolor. Y si él la echó, como dijo ella, por una pareja también me parece imperdonable. Me parece un horror".

"Pero en la internación él sentía que corría riesgo la vida de ella. Entonces, ¿qué hacés como padre si no lo podés manejar?", finalizó la actriz y productora, recordando la internación de Morena en una clínica psiquiátrica a mediados de 2018.