Divertido comentario de Bautista Vicuña sobre la canción que le dedicó Roberto García Moritán a Pampita: "Me pareció raro"

En la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2021, Bautista Vicuña hizo un comentario divertido sobre la canción que Roberto García Moritán le dedicó a Pampita en su reality show.

"Nunca lo vi a Robert cantando, me pareció muy raro pero estuvo muy bien de su parte, fue una cosa muy linda que no me espera y estuvo muy bueno", dijo el adolescente sobre el empresario gastronómico.

Roberto, que estaba muy atento a la devolución del joven en el evento al que fueron juntos, sentenció: "Debut y despedida, es una expresión de amor que no tiene otra intención, fue para demostrarle que por ella estoy dispuesto a hacer cualquier cosa".

Más sobre este tema El divertido sincericidio de Roberto García Moritán sobre su canción a Pampita: "Fue debut y despedida"

ROBERTO GARCÍA MORITÁN Y BAUTISTA VICUÑA ACOMPAÑARON A PAMPITA EN LOS MARTÍN FIERRO DE CABLE 2021

Roberto García Moritán y Bautista Vicuña se vistieron de gala para acompañar a Pampita en la conducción de los Martín Fierro de Cable 2021 celebrado el último martes.

“Estoy muy orgulloso de todo lo que viene haciendo como conductora, ha crecido mucho en los últimos años así que la sigo con admiración. Para el evento la vi estudiando, estuvo con el Pollo Álvarez en casa, mucho profesionalismo”, dijo el marido de la top.

"Estoy muy orgulloso de todo lo que viene haciendo como conductora, ha crecido mucho en los últimos años así que la sigo con admiración". G-plus

Por su parte, Bautista sumó: “Siempre me pregunta antes de probarse cosas y le doy mi consejo, le digo lo que pienso y hablamos de todo lo que se pone. Para hoy nos preparamos juntos con Robert”.