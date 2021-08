Divertida queja de Tinelli sobre la convivencia con Guillermina Valdés: "Ella se pone nerviosa y le agarra dolor de cabeza si pongo la calefacción muy alta"

En medio de una divertida charla sobre la convivencia de Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez, su partenaire con quien inició una relación en La Academia, Marcelo Tinelli compartió su experiencia personal sobre su día a día con Guillermina Valdés.

Todo comenzó cuando la bailarina mandó al frente al actor: “A mí me molesta mucho que él es muy caluroso y yo me muero de frío. El otro día, dormí toda la noche muerta de frío y no fue capaz de poner un acolchado, es algo que no quiere”, lanzó.

Fue entonces que Tinelli tomó la palabra: “Yo soy igual y Guille es más como Cachete. Yo tengo el frio todo el tiempo”, expresando, marcado algunos puntos de comparación con una de las parejitas del certamen.

“Yo podría en 30 grados la temperatura y Guille se pone nerviosa, le agarra dolor de cabeza y no puede dormir”, cerró el presentador, mientras la jurada –con quien tiene a su hijo, Lorenzo- se reía de sus palabras.