Diego Sivori opinó contundente ante las versiones de pelea entre Juan Ferrara y Chantal Abad en Cocineros Argentinos

En medio del rumor que desliza que Juan Ferrera se habría ido de Cocineros Argentinos tras 15 años en el programa por la llegada de Chantal Abad como conductora, el nutricionista Diego Sivori le hizo frente a este tremendo rumor.

"Lo que me dice Diego es lo siguiente, es contundente con las versiones de pelea y me escribe 'nunca presencié un conflicto de Chantal con ninguno de los participantes del programa, siempre la mejor', eso me dice en primer término y luego me da más detalles", contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, que hizo eco de la palabra del nutricionista del ciclo, quien asegura que no es verdad que había mala onda entre Juan y Chantal.

Acto seguido, el periodista sumó otra contundente frase de Diego sobre la supuesta pelea entre sus colegas. "'Es muy injusto todo lo que se dice porque vino con la mejor a sumar. Tanto para ella como para Juan'”, le dijo el nutricionista al conductor, sin titubear, defendiendo tanto a Chantal como a Juan.

POR QUÉ CHANTAL ABAD TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LA ABRUPTA SALIDA DE JUAN FERRARA DE COCINEROS ARGENTINOS

Juan Ferrara sorprendió al despedirse abruptamente de Cocineros Argentinos tras 15 años trabajando en el ciclo de la TV Pública. ¿Qué tendría que ver Chantal Abad con su paso al costado?

La llegada de la cocinera al programa habría desperado una fuertísima interna que infirió en la llamativa salida de Juan, quien afirmó que le hubiese gustado despedirse de su público de otra manera.

"Cuando Chantal Abad se sumó al programa Cocineros Argentinos como conductora, él quedó un poco relegado", contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

"Él alegó que era el más antiguo en el programa. Le dijeron: 'Mirá, si no entendés las cosas...'. Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión. Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas, le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. '¿No te gusta? Bueno, agarrá tus cosas'", agregó Adrián Pallares, deslizando que Juan se habría ido por Chantal. ¿Qué dirá él?