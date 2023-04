El día que Mariano Peluffo se enteró por la recepcionista que le habían levantado el programa

Mariano Peluffo recordó cuando se había quedado sin América de Vacaciones, su programa en la TV que duró apenas tres días; un cambio rotundo en su cotidianidad que permitió que se convirtiera en una de las caras de Gran Hermano.

Entre risas, Mariano rememoró que llamó al canal para hacer una consulta y una recepcionista le comunicó que habían dado de baja su ciclo. “Me atendió una recepcionista y me dijo ‘esperá que averiguo’. Después de un rato de escuchar música, volvió y me dio la noticia: ‘tu programa no sale más’. Me quedé casi mudo, pero antes de cortar le pregunté '¿y ahora qué hago?...'. Y ella me dijo ‘qué sé yo'", contó en PH Podemos Hablar, divertido.

Pocos días después, preocupado en su casa y sin trabajo, lo llamaron para formar parte de Gran Hermano 2001. Acto seguido, se incorporó como movilero oficial del programa.

MARIANO PELUFFO RECORDÓ CONTENTO SU PASO POR GRAN HERMANO

El conductor rememoró el llamado de Marcos Gorban, quien le propuso que formara parte de GH 2001.

"Me dijo ‘Estoy con Gran Hermano, es top secret. Mandame material tuyo’. Yo creí que me querían meter en la casa, pero apenas empecé a hacerle preguntas, me cortó: ‘No, estúpido”, contó que le dijo, entre risas.

Los años pasaron y Mariano se convirtió en co-conductor de las galas de nominación y eliminación, conductor de los debates y los resúmenes diarios, y presentador de las galas.