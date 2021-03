El desopilante blooper en vivo del Turco García al patear un penal: "¡Sos el Chavo del 8!"

Este domingo el Turco García regresó a la pantalla de Telefe en Minuto para ganar. De la mano de Marley y Vicky Xipolitakis, el exfutbolista fue transitando diferentes pruebas hasta que sus zapatos le jugaron una mala pasada y protagonizó un desopilante blooper en vivo.

Durante una de las prendas “La Ratita” (Nazareno Mottola) desafió al Turco a hacer “jueguito” con las pelotas y él aceptó, demostrando su pericia en esa práctica. Sin embargo, el actor no se resignó y entonces se ofreció a atajarle penales al ex participante de MasterChef Celebrity.

El Turco no pudo consigo mismo y en su primer tiro distrajo a Nazareno, demostrando que sus viejas mañas no han quedado atrás. Sin embargo, en el segundo intento, García resbaló y cayó de espaldas al suelo, aunque por fortuna se levantó rápido y dejó en claro que no se había lastimado.

“Eso te pasó por malo”, le gritó “La Ratita”, mientras Marley pedía el “replay”. “¡Es el programa de las caídas! ¡Sos el chavo del 8!”, le gritó el conductor, en clara referencia a que el movimiento de la caída se asemejaba a uno de los gags del recordado personaje de Chespirito.