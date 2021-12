Desgarrador mensaje de Ana Rosenfeld en su primer cumpleaños sin su esposo: "Me falta lo más importante"

Ana Rosenfeld regresó a Miami por primera vez desde la muerte de su marido Marcelo Frydlewski, quien murió tras haber estado internado durante semanas por covid, y se mostró muy triste. Más en su cumpleaños, fecha especial que le encantaba celebrar con su marido.

La letrada cumplió 67 años y si bien se mostró sonriente junto a su torta remarcó que a partir de la muerte de su marido sus celebraciones jamás volverán a ser las mismas.

"Hoy es un día especial para mí y para mi familia. Cumplo 67 años. Hoy muchos amigos y muchos seres queridos me acompañan, me dan energía, me trasmiten cariño y fuerza. Pero me falta lo más importante de mis últimos 37 años...", expresó refiriéndose a su marido.

Y se despidió hablándole directamente a Marcelo, remarcándole que lo extraña un montón.

QUÉ DIJO ANA ROSENFELD EN SU CUMPLEAÑOS

"Desde que te conocí, amor de mi vida, siempre me sorprendiste con enseñanzas, sonrisas, alegrías. todos los 13 eran especiales para mí. Este es diferente pero estoy segura de que desde donde estés estás brindando por la vida para homenajearme como siempre lo hiciste. Hoy brindaré por nuestro amor", sentenció.