Denise Dumas se prepara para conducir el Debate del Bailando: "Me divierte un poco analizar reality"

En medio de la ansiedad y la expectativa por el regreso de Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por América, Denise Dumas contó cómo se prepara para debutar con el Debate del Bailando.

“En Este es el Show e Infama, la gente se enojaba de verdad porque hablabas de su vida y eso sí es incómodo. El debate me parece una papa, vuelvo con mucha más cintura. A lo sumo diré que alguien baila feo”, se sinceró Denise en una nota que dio para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Voy a estar como conductora y va a haber un panel”, agregó, feliz por ser parte de este nuevo proyecto acompañada de otras figuras con las que hablará a fondo de todo lo que suceda en el certamen de baile.

Y, por último, la entrevistada recordó su paso por otras ediciones del programa y dio detalles de cómo vive estar al frente de este nuevo desafío que la tendrá como presentadora: “Me divierte un poco analizar reality, lo hice tantos años y hasta estuve adentro”.

EL SINCERICIDIO DE MARCELO TINELLI SOBRE SU VIDA SENTIMENTAL, A POCO DE DEBUTAR CON BAILANDO 2023

En medio de la emoción por regresar con Bailando 2023 por América, Marcelo Tinelli abrió su corazón y se sinceró sobre cómo vive esta etapa de su soltería tras ponerle punto final a su historia de amor con Guillermina Valdés, con quien tiene a su pequeño, Lorenzo.

“No estoy para ponerme de novio. Primero que soy una persona que me gusta enamorarme, tener relaciones serias como las que siempre he tenido”, lanzó el presentador en una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito.

“No estoy como para estar en pareja en este momento”, agregó, dejando en claro que no busca comenzar otra relación amorosa, al menos en el corto plazo, donde tiene la cabeza puesta en lo que será su ciclo.

Por último, en referencia a los vínculos esporádicos, Tinelli cerró, muy seguro con sus palabras : “. Así que ese soy yo”.