Denise Dumas, fuerte tras los dichos de Gandini sobre su relación con Daniela Cardone: "Creo que lo que le faltó a Brenda es una madre"

El testimonio de Brenda Gandini (36) en PH sacó a la luz su peculiar relación con Daniela Cardone (56), su madre: "Yo no viví con mi mamá hasta los 18 años. Fue por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato, su pareja. (…) Yo no entendía por qué mi mamá no podía estar en casa, pero hoy pienso ‘que bueno que no estuvo encerrada conmigo y que hizo lo que quiso'".

Palabras que generaron una fuerte reflexión de parte de Denise Dumas: "Hay algo ahí que se mezcla, es muy delgada la diferencia entre ser feminista y descuidar a un hijo. Una mujer puede mostrar el cuerpo, pero me parece que el reclamo es que me parece que a Brenda le faltó una madre. Y se le mezcla con el argumento de que Daniela hacía lo que le gustaba y que por eso era feminista y libre. Que Cardone se fue a vivir a España, pero eso no es ser feminista, como hija se le mezcló".

Categótica, la conductora de Hay que ver continuó: "Ella es una madre que a lo mejor estuvo ausente en un montón de cosas, pero no tiene que ver con el feminismo. A lo mejor tiene que ver con el egoísmo, con que no pudo o no quiso. Yo interpreté que Daniela siempre se eligió a sí misma. Por ahí el reclamo viene porque la madre estuvo muy ausente, Daniela viajaba mucho. Brenda trabajó de modelo, no es que reniega de lo que hizo su mamá".

"Ella es una madre que a lo mejor estuvo ausente en un montón de cosas, pero no tiene que ver con el feminismo. A lo mejor tiene que ver con el egoísmo, con que no pudo o no quiso. Yo interpreté que Daniela siempre se eligió a sí misma". G-plus

A su turno, José María Listorti acotó: "Es evidente que Daniela no recuperó la tenencia de Brenda porque no tuvo ganas, no pudo o no quiso. Algo pasó, porque ella tenía mucho poder. Yo no la estoy juzgando como madre". Entonces, Denise Dumas concluyó: "Ella lo aceptó porque a lo mejor vio que algo les quedaba bien a las dos. Daniela tampoco cuenta que haya sufrido por esto".

Al respecto, la propia Brenda Gandini había revelado ante Andy Kusnetzoff cómo abordó el asunto con Daniela Cardone: "Tuve muchas charlas sinceras con mi mamá, porque nosotras nos encontramos de grandes y no tuvimos la convivencia que tienen otros padres e hijos. Yo celebro que cada uno haga lo que tiene ganas de hacer".