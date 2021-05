La defensa del cantante de Mala Fama, luego del video por el cual se lo acusa de manosear a su nieta: "Es un acto de amor, yo no me merezco esto"

En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales un video que muestra al cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, con su nieta sentada arriba de él mientras comen en familia. De repente, se puede ver cómo el cantante saca rápidamente su mano del cuerpo de la nena, que tenía por debajo de su remera, cuando lo enfocan.

Luego de que los usuarios lo acusaran de manosear a su nieta, el líder de la banda de cumbia charló con Crónica y además de defenderse les hizo una advertencia a quienes lo acusan de abusar de la menor.

"No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar”, expresó luego de que el hashtag #MalaFamaEnfermo se volviera tendencia en Twitter.

“La nena quería estar conmigo y me decía ‘Mala Fama quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento, filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”, relató.

“Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente. La crié y la protegí de las ratas, de los accidentes y de los degenerados, y voy a estar siempre yo. No digan esas giladas porque Victoria fue siempre muy cuidada y se le dio mucho amor”, continuó.

Y se despidió haciéndole una fuerte advertencia a quienes lo tratan de "enfermo" y abusador. "El tiempo que me quede de mi vida, aparte de seguir amando y cuidando a mis nietas porque las cuido y las crio yo, me voy a encargar de que los maliciosos que están haciendo esto se arrepientan”, sentenció tildándolos de "ratas".