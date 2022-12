Débora D'Amato fue madre por segunda vez y presentó a su hija con una tierna foto: "Bienvenida, Charo de mi vida"

La dulce espera terminó para Débora D'Amato (49): la periodista y panelista se convirtió en madre por segunda vez.

"Bienvenida, Charo de mi vida", escribió la flamante mamá en Instagram, junto a una tierna foto de la recién nacida.

El domingo por la tarde, la panelista de A la tarde había compartido una dulce postal en la que Lola (3), su hija mayor, le acariciaba la panza: "No sabemos de otra cosa más que de felicidad".

Al igual que con Lola, también Charo llegó al mundo fruto de la decisión de D'Amato de formar una familia monoparental, a través de tratamientos de fertilidad.

"Yo formo parte de esa nueva camada de familias y creo que fue lo mejor que me pasó en la vida: una revolución hermosa que no la cambiaría por nada en el mundo", había reflexionado Débora D'Amato.

DÉBORA D'AMATO HABÍA EXPLICADO QUÉ ES SER MADRE PARA ELLA

"Ser mamá revolucionó absolutamente mi vida en todos los aspectos", empezó reconociendo Débora D’Amato.

"Hubo un momento en el que pensé que no se iba a dar. No lo viví como una frustración, pero cuando lo logré gracias a los doctores y a la ciencia, me di cuenta qué maravilloso es poder decidirlo porque, decidiéndolo y todo, es muy difícil. Hay una letra chica que nadie nos cuenta en el día a día", remarcó la periodista de espectáculos que ya es mamá de Lola (3) y que está embarazada de su segunda hija, Charo.

Sobre su aprendizaje como madre, destacó: "También entendí que uno hace lo que puede, no lo que quiere, y está bueno plantearlo de esa manera. Además, la maternidad me enseñó que los de afuera son de palo. Uno tiene que tomar decisiones, aunque uno también escuche y aprenda. Pero las decisiones son de la familia, de estas familias nuevas y maravillosas que existen".