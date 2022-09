Darío Barassi le dedicó a su hija Inés su vuelta a 100 Argentinos Dicen: "Crecé que te amo con todo mi corazón"

Darío Barassi le dedicó a su hija menor, Inés, su vuelta a 100 Argentinos Dicen, después de haber estado ausente por problemas de salud que atravesó la beba debido una infección viral.

“Qué lindo estar de vuelta, extrañaba, tenía muchas ganas de estar acá, ya mi hija está perfecta en casa, divina, una rica total, te dedico el programa enana mía, crecé que te amo con todo mi corazón”, dijo el conductor.

Luego, fiel a su estilo, el cómico bromeó: “Leí por ahí que somos el programa con más reemplazos en la historia, ¡qué pesado soy por favor! Que vacaciones, que problemas, no es fácil ser yo”.

"Te dedico el programa enana mía, crecé que te amo con todo mi corazón". G-plus

“Estoy sensible, estoy lento, ténganme paciencia gente, no me acuerdo cómo se hace el programa pero sí sé poner zondas y sé tomar temperatura”, dijo entre risas Darío después de acompañar a su beba la internación.

Más sobre este tema La tierna foto familiar de Darío Barassi tras el alta médica de su hija: "Los cuatro"

DARÍO BARASSI LE AGRADECIÓ AL CHINO LEUNIS POR REEMPLAZARLO

Darío Barassi utilizó su humor para agradecerle al Chino Leunis por reemplazarlo los días que estuvo ausente en 100 Argentinos Dicen por la internación de su beba.

“Gracias a todos por bancarme y al Chino Leunis por reemplazarme”, dijo el conductor y luego se sinceró: “Lo empecé a seguir en Instagram al Chino y vi que hay mucha sunga, tiene con qué”.