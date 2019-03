A dos años y medio de su comentada separación, Jimena Barón (31) y Daniel Osvaldo (33) volvieron a ser noticia días atrás luego de que la actriz bromeara con no saber a qué se dedica el exfubolista en una planilla del jardín de infantes de su hijo Morrison (5) y la furibunda reacción de su ex.

Osvaldo compartió en Instagram imágenes junto al hijo de la expareja y aseguró: “Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan ‘vagina’, ‘pito’ y ‘culo’ en historias de Instagram. Tengo miles de videos y fotos con mis hijos, pero son para mí, para mis amigos y mi familia, no las quiero compartir con vos”.

"Papá te amo mucho y estoy con vos. Los que te conocemos sabemos lo que es verdad y lo que no @daniosvaldobv", escribió el hijo mayor de Daniel. G-plus

Barón no tardó en responderle enojada: “Si te parezco una madre de mierda, deberías aparecer y educarlo vos. Ser cómplice de una madre de mierda, te hace un padre de mierda también”.

Luego de borrar las grabaciones de la polémica y su descargo, Osvaldo ahora compartió a través de Stories una publicación de su hijo mayor, Gianluca, fruto de una relación anterior y que en una de los videos aparecía abrazando a Morrison.

“Papá te amo mucho y estoy con vos. Los que te conocemos sabemos lo que es verdad y lo que no @daniosvaldobv”, aseguró Gianluca, brindándole su apoyo a Daniel, que le escribió: “Te amo con el alma hijo”.

Una polémica que no cesa…