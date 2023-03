Dalma Maradona le dedicó un conmovedor mensaje a su hija Roma, que cumplió 4 años: el paso a paso del parto

Roma, la primogénita de Dalma Maradona, quien también es madre de Azul, cumplió 4 añitos y su mamá le dedicó un posteo muy especial.

La hija de Diego Maradona, que jamás muestra el rostro de su hija en redes sociales, compartió una foto retro en la que se la ve durmiendo de espaldas, cuando era tan solo una beba.

Y una actual, en la que tampoco se le ve la carita, vestida de su personaje de Disney favorito, La Sirenita. Junto a ambas fotos, recordó con inmensa emoción cómo se enteró de que estaba embarazada de su primogénita.

DULCE DEDICATORIA DE DALMA MARADONA A SU HIJA POR SUS CUATRO AÑOS

"Hace 4 años iba a un control (estaba teniendo algunos problemas de presión) pero todavía faltaba para que nacieras. Ese 12/3/2019 me dijo mi obstetra que me fuera mi casa, me bañara relajada porque en 4 horas nos encontrábamos en la clínica. Yo lo miro a tu papá y no entendía, CLARAMENTE IBAS A NACER ESE DÍA y yo lloraba porque todavía no tenías nombre. Llegue a casa y creo que nunca me bañé con tanto miedo... Tenía una ganas de conocerte que no podía más, pero, por otro lado, pensaba que faltaba un poco para que nacieras en un parto natural como yo quería".

"Llegó a la clínica y mientras me cambio recuerdo como si fuera hoy que estaba nerviosa, muy asustada, pero me hacía la valiente, porque yo me había sacado 10 veces sangre en toda mi vida, nunca me había operado de nada y ahora iba a parir. Una vez en la habitación, tu papá miraba un partido de Boca y yo pido que me esperen porque no estaba dilatando mucho; me dicen que me quedara tranquila, que me iban a esperar todo lo necesario y mientras vos estabas monitoreada...".

"Ese 12/3/2019 me dijo mi obstetra que me fuera mi casa, me bañara relajada porque en 4 horas nos encontrábamos en la clínica. Yo lo miro a tu papá y no entendía, CLARAMENTE IBAS A NACER ESE DÍA y yo lloraba porque todavía no tenías nombre". G-plus

"Mil horas después me hacen tacto (no recuerdo un dolor más grande) y me dicen que sigo sin dilatar NADA, pero que vos te estabas cansando... Les digo QUE TE SAQUEN YA y me llevan al quirófano. Lloro sin que nadie me vea y le cuento al anestesista que es mi primera vez en un quirófano y que tengo mucho miedo, lloro de nuevo, le digo que tengo miedo de la peridural y que no voy a poder... Mientras digo esto y sigo llorando el GENIO del anestesista me dice YA ESTÁ, de tanto show que hice del miedo que tenía ni me di cuenta cuando me puso la inyección esa mano mágica".

"Recuerdo a la partera abrazándome porque temblaba de miedo. Ahí ya tenía clarísimo que no iba a tener un parto como yo quería, pero a esa altura lo único que quería era conocerte. Entra tu papá y cuando lo veo entrar lloro, sigo llorando, entre emoción, miedo, felicidad... Tu papá (como siempre) se encarga de todo, pone música, me acaricia la cara, me seca las lágrimas y me dice que yo puedo y que todo va a estar bien".

"Nacés por cesárea, yo te veo aparecer y ya no escucho la música ni nada, te veo como si fuera tu obra de teatro y te sigue un reflector solo a vos, no puedo creer lo hermosa que sos". G-plus

"Nacés por cesárea, yo te veo aparecer y ya no escucho la música ni nada, te veo como si fuera tu obra de teatro y te sigue un reflector solo a vos, no puedo creer lo hermosa que sos. Otro día te cuento más…

Me cambiaste la vida y sin saberlo también me la salvaste... Sos mucho más de lo que alguna vez soñé".

"Te amo mi Momita parlanchina... Espero estar a la altura para acompañarte... Felices 4 años mi amor. Soñá mucho y pedí deseos que no tengo dudas que se te van a cumplir todos", le dedicó Dalma, muy dulce, a su nena.