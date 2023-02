Crudo relato de Juli Bartolomé sobre el acoso que sufrió con un director: “Si hacés esto, quedas en el casting”

La actriz e influencer Julieta Bartolomé reveló una gravísima situación que vivió con un director de un casting, en vivo en una entrevista que mantuvo con el periodista Juan Etchegoyen a través de Mitre Live.

La joven relató el traumático acoso que sufrió con un hombre mayor que ella.

“Tuve una situación fea cuando era más chica, no voy a decir de dónde pero en algún momento estuve muy enojada con eso, era con un director de casting y era desubicado, te escribía por privado, te invitaba a hacer cosas como que la insinuación era ´si hacés esto conmigo, después quedas en el casting”, comenzó diciendo Juli.

Y luego profundizó su relato: “Esta persona que te estoy diciendo incluso sigue trabajando, hacía eso pero después me fui enterando por chicas que lo hacía siempre, y lo hace siempre, nunca se llegó a sobrepasar pero es feo e incómodo”.

“Lo viví de manera virtual porque en persona era bastante ubicado pero el tema era después o antes, me hago el lindo digamos, no se entendía muy bien y es un tarado, me afectó porque era mucho más chica y siempre fui muy sensible”, agregó Julieta, visiblemente angustiada.