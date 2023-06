Coti Romero y el Conejo de Gran Hermano, en medio de rumores de crisis: "Se habla de una bailarina"

Se terminó Gran Hermano 2022 y la relación que comenzó entre Coti Romero y el Conejo Alexis Quiroga, después de su “luna de miel” hoy estaría en otro momento. Estefi Berardi aseguró que están en crisis, la misionera lo desmiente y ahora la bailarina que le designaron Bailando 2023 entró en escena.

“Me dijeron que hace un mes están en crisis”, contó la panelista en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs), pero terminó dando la palabra de la participante del reality desmintiéndolo.

“Le pregunté y me dijo que ella decidió no subir tantas cosas juntos porque siente que le afecta mucho todo lo que se decía en las redes sociales. O si ella no subía algo, ya se estaba especulando con que estaba en crisis”, aseveró.

"A él lo vieron en la Bresh solo y ya se habla de una bailarina que él tendría. Es una bailarina nueva que nunca se la vio en la pista". G-plus

¿COTI ROMERO Y CONEJO DE GRAN HERMANO, CRISIS E INFIDELIDAD?

“Ella hace terapia y tiene la contención de su familia. Me dijo que decidió bajar el perfil porque se hace de una cosita un mundo y no pasó nada en particular”, detalló la panelista de Carmen Barbieri.

“Es decisión de los dos no mostrarse tanto públicamente y bajar el perfil. A mí, por otro lado, me dicen que están en la cuerda floja. Están en crisis”, repitió, mientras deslizaba una picantísima versión.

“A él lo vieron en la Bresh solo y ya se habla de una bailarina que él tendría. Es una bailarina nueva que nunca se la vio en la pista”, reveló. “No digo que están juntos. Estaba la chica ahí y son compañeros de trabajo”, pormenorizó.