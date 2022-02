Contundente sincericidio de Fredy Villarreal en medio de los rumores de romance con Andrea Rincón: "No estoy preparado para un noviazgo"

Si bien los rumores de romance con Andrea Rincón –su compañera en la obra 39 escalones que se presenta en Carlos Paz- siguen sonando con fuerza, Fredy Villarreal fue contundente al hablar de su situación sentimental.

Indagado por Maju Lozano en Todas las tardes sobre si tiene ganas de estar en pareja, el actor no dudó: “No”, atinó a decir, sin pensarlo profundamente.

Luego, aclaró: “No es que no tenga ganas de tener novia, pero en realidad no estoy preparado ahora para un noviazgo. Quiero que me sorprenda el amor y que me saque esta incomodidad de pensar en ‘no sé si estoy preparado’”.

“A veces le meto los cuernos a la soledad, pero no estoy pensando todavía en el amor seriamente”, cerró el humorista, que no si bien dejó en claro que está solo, no descarta que su situación cambie con el correr del tiempo.