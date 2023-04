Contundente reacción de Pampita ante la picante opinión de Lourdes Sánchez sobre su posible participación en Bailando 2023: "¿Ella dijo eso?"

Luego de las repercusiones que despertó Lourdes Sánchez dando sus opiniones sobre los supuestos nombres que suenan para que sean parte de Bailando 2023, Carolina “Pampita” Ardohain fue contundente con su reacción al hablar de sus dichos.

Así fue el ida y vuelta del cronista de Intrusos, Alejando Guatti, y Pampita en la nota que transmitieron en el programa de América.

Guatti: -¿Cómo estás para el Bailando?

Pampita: -Vamos a ver si se dan todas las condiciones. Todavía no está firmado, son conversaciones.

G: -¿Qué falta?

P: -No sé… el tema de mis viajes. Viste que yo soy viajera, me gusta viajar. Sería eso, nada más.

G: -Hablamos con Lourdes Sánchez…

P: -Dijo algo lindo de mí.

G: - Mmm, no.

P: -¿Cómo que no? Estamos re amigas últimamente. Nos llevamos bárbaro, Lourdes, ¿qué dijiste?

G: -Dijo que hiciste muchos programas como jurado.

P: -¿Y?

G: -Dijo que habría que renovar.

P: -¿Ella dice eso?

G: -Sí.

P: -Bueno, le mandamos un besito. Para vos, mi amor.

G: -¿Te sorprende?

P: -No, le mando besos. ¿Qué querés que te diga?

G: -Ángel de Brito dijo ‘Lourdes dice eso porque ella quiere estar en su lugar’. ¿Vos creés?

P: -Saquen sus propias conclusiones.

G: -¿Te quiere serruchar el piso?

P: -No voy a ni a contestar.

¡Qué momento!

PAMPITA REVELÓ SUS EXIGENCIAS PARA SER JURADO DEL BAILANDO

En medio de la incertidumbre por saber quiénes serán los jurados y participantes estarán en Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por América, Carolina “Pampita” Ardohain reveló qué condiciones deberán cumplirse para ser parte de este proyecto.

“Se viene el Bailando, parece. Estaría bueno, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. No sé nada todavía”, comenzó diciendo Pampita en una nota que dio a LAM. Además, ante la pregunta si ya hubo un contacto concreto de Tinelli, la modelo se sinceró: “Hay mensajito y hay invitación, pero hay que ver un montón de cosas como unos viajes que tengo que hacer sí o sí y creo que arrancan antes de las vacaciones de invierno. Así que bueno, estamos viendo todos los detalles”.

“Tengo contrato con eltrece, estoy con Guido Kaczka (en Los 8 escalones del millón) ahora. No sé cómo es eso, lo ven las personas que hacen mis contratos. No tengo nada decidido todavía, hay que ver si todo cierra. Si se acomodan todos los planetas y sale bien, lo hacemos. Pero me re gustaría estar, amo hacer el programa, me encanta. Me re divierto. Sería increíble y estaría re bueno que estemos todos”, agregó.

"SI SE ACOMODAN TODOS LOS PLANETAS Y SALE BIEN, LO HACEMOS (SER JURADO DEL BAILANDO). PERO ME RE GUSTARÍA ESTAR, AMO HACER EL PROGRAMA, ME ENCANTA. ME RE DIVIERTO. SERÍA INCREÍBLE Y ESTARÍA RE BUENO QUE ESTEMOS TODOS". G-plus

En cuanto a la posibilidad de que bailen los exparticipantes de Gran Hermano 2022 , Pampita se mostró muy feliz con esta posibilidad: “. No me gusta nadie en particular, pero esta bueno verlos a todos en otro contexto, compitiendo desde otro lugar".

"(LO ECONÓMICO) NO ES UN PROBLEMA, HAY OTRAS COSAS: CANALES Y LOS VIAJES. LOS DE LA PRODUCCIÓN ESTÁN ACOSTUMBRADOS, YO SIEMPRE ESTOY CON LA VALIJA DE MANO ATRÁS. TODO SE PUEDE ARREGLAR". G-plus

Por último, Carolina dejó en claro que la parte económica no es lo que la frena a la hora de inclinarse por trabajar en el ciclo: “Eso no es un problema, hay otras cosas: canales y los viajes. Los de la producción están acostumbrados, yo siempre estoy con la valija de mano atrás. Todo se puede arreglar.”.