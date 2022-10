El contundente descargo de Tini Stoessel en pleno show sobre las críticas a su cuerpo: "No hay que juzgar al otro"

Tini Stoessel hizo un descargo en pleno show en la ciudad de Junín después de recibir repudiables críticas de los conductores televisivos de Paraguay en la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

"Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo o cómo soy, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí".”, expresó la cantante.

“Aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan pal…”, continuó y fue su público quien terminó la frase haciendo alusión a su hit junto a L-Gante, Bar, “Cara…”.

Sucedió luego de que los conductores a Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González se los escuchara hacer duras críticas sobre su cuerpo mientras daba un show allí sin darse cuenta de que tenían los micrófonos encendidos.

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE LOS CONDUCTORES PARAGUAYOS

Los conductores paraguayos Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González pidieron disculpas a través de sus redes sociales después de haber sido noticia por los repudiables comentarios que hicieron sobre el cuerpo de Tini Stoessel.

“Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire; sé que mis compañeras también están sacando un comunicado pero de mi parte quiero pedir disculpas”, dijo Vera.

Rodríguez también hizo referencia al tema: “Quiero pedir disculpas por mi comentario desafortunado, fue un error, lo acepto y lo admito. Me va a dejar una gran lección. Jamás estuvo en mi intención dañar a nadie. Fue algo que no lo pensamos”.

"Me siento mal, me siento arrepentida. Realmente fue un comentario fuera de lugar. Fue algo que hicimos sin pensar. Bromeamos. Uno, de repente, hace cosas que no siente y que no piensa. Y quería pedirles disculpas públicamente”, expresó González.