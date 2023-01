Contundente crítica de Iván Noble a Shakira por su canción contra Piqué: "Pienso que el despecho no es buen consejero a la hora de escribir"

Tras el estallido de mensajes de usuarios y varias figuras del ambiente hablando del nuevo tema que lanzó Shakira con Bizarrap llamada BZRP Music Session 53, en la que disparó sin filtro contra su ex, Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía Martí, Iván Noble sorprendió con su picante crítica en las redes.

“No escuché el tema de Shakira, pero leí la letra”, comenzó diciendo el músico en su cuenta personal de Twitter, dejando en claro que no aún no tuvo la oportunidad de darle play al exitoso hit, pero que se encargó de saber qué decía sus estrofas.

“Pienso que el despecho no es buen consejero a la hora de escribir. Que si te vas a meter en ese entuerto hay que escuchar ‘Blood on tracks’”, agregó, en clara referencia a las fuertes palabras que compuso Shakira.

Por último, Iván tomó la parte de la canción de su colega que dice “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”: “Y que considerarse a sí mismo una Ferrari es el epítome de la masculinidad más boba”, cerró, tajante.

PROFUNDO DESCARGO DE SHAKIRA TRAS LAS FUERTES REPERCUSIONES DE SU TEMA CONTRA PIQUÉ

En medio de las fuertes repercusiones y el éxito rotundo que despertó su nuevo tema con Bizarrap llamada BZRP Music Session 53, en la que disparó sin filtro contra su ex, Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía Martí, Shakira hizo un profundo descargo en las redes.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes”, comenzó diciendo la artista en Instagram.

“Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración y este logro no es mío, sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7”, agregó.

Y cerró, ante el estallido de mensajes que despertó de sus seguidores y varias figuras del ambiente: “No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”.