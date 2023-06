El Conejo de Gran Hermano rompió en llanto por Coti Romero tras su separación: el emotivo momento

El romance de Coti Romero con “El Conejo” Alexis Quiroga en la casa de Gran Hermano 2022 hoy llegó a su fin. El cordobés habló en Twitch de la separación, luego de que ella la anunció en sus redes, y se largó a llorar por el triste momento que vive.

“Las cosas no venían tan bien, es la realidad. Tenemos muchas formas distintas de pensar. Uno piensa de una forma y otros de otra y, como toda pareja, te lastimás por lo que te decís o por una acción que molesta”, aseguró, desde su casa en la plataforma de streaming.

“Coti decidió tomarse unos días con la familia, que me parece perfecto. Hoy nos encontramos con esta realidad. Uno está por un lado y el otro, por otro. Yo soy partícipe de que esto no quiere decir que se haya terminado todo”, señaló, imágenes que reprodujeron en A la Barbarossa.

"Ojalá la semana que viene podamos tener una charla y arreglar esto porque ella me hace mucha falta. Hace dos semanas que no la veo y la extraño un montón".

EL CONEJO DE GRAN HERMANO ROMPIÓ EN LLANTO POR SU SEPARACIÓN CON COTI ROMERO

El Cone, súper sensibilizado, en medio de rumores que lo relacionan con su bailarina de Bailando 2023, terminó llorando.

“Con Coti no pude estar, hace prácticamente dos semanas que no la veo. Ojalá la semana que viene podamos tener una charla y arreglar esto porque ella me hace mucha falta. Hace dos semanas que no la veo y la extraño un montón”, aseveró, ya entre lágrimas.

“La necesito. La necesito mucho, pero también soy consciente que si uno lo está pasando mal ese aire, por así decirlo, ese changüí es bueno”, reconoció. “Lo mejor este tiempo es que ella se encuentre con su familia y yo, estar con la mía. Sanar de ambas partes. Era algo que necesitábamos y capaz la semana que viene estamos de la mano”, esperanzado.

"La necesito. La necesito mucho, pero también soy consciente que si uno lo está pasando mal ese aire, por así decirlo, ese changüí es bueno".