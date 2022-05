Cómo está hoy Bautista Vicuña, el hijo que Pampita tuvo junto a Benjamín Vicuña

Bautista Vicuña es el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña. Nació un 29 de febrero de 2008, tiene 14 años y según sus redes sociales, el joven es creador de contenido donde acumula más de 200 mil seguidores y es allí donde comparte imágenes con su familia, amigos y de su vida diaria.

CUANTOS HIJOS TIENEN PAMPITA ARDOHAIN Y BENJAMÍN VICUÑA

Foto: Twitter.

Además de Bautista, Pampita y Benjamín Vicuña tienen a Beltrán de 9 años y Benicio de 7. Además, la modelo y el actor tuvieron a Blanca, quien falleció a los 6 en 2012 luego de haber padecido una extraña bacteria en México.

Por su parte, Pampita tiene otra hija llamada Ana García Moritán, junto al empresario Roberto García Moritán. Y a su vez, Benjamín Vicuña tiene otros dos hijos en común con la China Suárez, llamados Magnolia y Amancio. Una gran familia.

Más sobre este tema Bautista Vicuña compartió las fotos de los looks súper cancheros que eligió para divertirse en el Lollapalooza

Foto: Instagram.

BAUTISTA VICUÑA Y SU MAL HÁBITO

A través de una transmisión en vivo de Instagram, Bautista reveló el mal hábito que comparte con su madre: la onicofagia, una manía que es propia de las personas ansiosas. Mientras leía los comentarios de los espectadores que se iban sumando poco a poco a la transmisión, el hijo de Pampita fue descubierto comiéndose las uñas.

“No te comas las uñas, Bau”, le dijo una seguidora preocupada por lo que estaba viendo. Y no fue la única. Por eso, ante tanta insistencia, él respondió con sinceridad: “Gente, sí, me como las uñas”, dijo de manera tajante y agregó un justificativo que sorprendió a todos: “Mi mamá también”.

“Gente, sí, me como las uñas” G-plus

EL RADICAL CAMBIO DE LOOK DE BAUTISTA VICUÑA

Foto: Instagram.

En 2021, Bautista dejó a todos sin palabras con un radical cambio de look. El adolescente mostró una secuencia de tres fotos donde posó con su corte de pelo extremo, que consiste en el ya clásico y tradicional rapado en los costados y en la nuca, dejando el cabello largo en la parte superior.

Feliz por cómo le había quedado, lo mostró en sus redes y hasta una cuenta de fanáticos lo replicó horas más tarde con un halago: “¡Qué buen corte, amigo!”. Para coronar el muestreo, Bautista subió la historia a su perfil y logró convertir su nuevo estilo en tendencia.

Foto: Instagram.

EL FUTURO PROFESIONAL DE BAUTISTA VICUÑA

En la última gala de los premios Martín Fierro de Cable 2021, el adolescente sorprendió respondiendo algunas preguntas y hasta se animó a imaginar su futuro. Bautista recorrió la alfombra roja de la ceremonia y, muy suelto ante la presencia de las cámaras, se refirió a su deseo de seguir los pasos de sus padres.

“A mí me gustaría hacer de todo”, les dijo el joven a Paula Varela y Lucas Bertero, los conductores de la previa a la entrega de premios. “Hacer un poco de lo que hace mi mamá y de lo que hace mi papá. Igual, todavía no estoy decidido, pero voy viendo”, agregó.

Foto: Instagram.

LA FOTO DE BAUTISTA VICUÑA QUE DIO QUE HABLAR EN LAS REDES

El 17 de abril de este año, Bautista compartió en sus redes sociales una foto en donde se lo ve en un estudio de grabación frente a un micrófono. Mientras los rumores sobre una carrera musical se desataron, otros indicaron que el adolescente estaría aportando su voz para una producción animada.

Con más de 270 mil seguidores en Instagram y con cuenta verificada, Bautista dice ser un creador de contenido en donde a veces realiza vivos para interactuar con la gente. Publica fotos con su familia, amigos y de la vida diaria.